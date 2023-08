Nasconde nel furgone 950 litri di gasolio: nei guai per contrabbando

Proveniente dalla Svizzera e diretto in Italia, trasportava 950 litri di gasolio da riscaldamento all’interno di una cisterna di plastica, e una tanica più piccola con 15 litri di gasolio per autotrazione. Alla guida del furgone, fermato dalla Guardia di finanza della Tenenza di Oria Valsolda, c’era un quarantenne dell’Alta Valle Intelvi, che è stato denunciato per violazione del "Testo Unico sulle imposte sulla produzione e sui consumi", in considerazione della evasione del pagamento delle accise, andando anche incontro al sequestro del combustibile trasportato. È stato notato durante un servizio di retrovalico della pattuglia, impegnata a controllare le zone che gravitano sul confine non più presidiati tra Lanzo – Val Mara, dove è stato incrociato il furgone, proveniente dalla Svizzera, dove aveva appena fatto il carico, con un considerevole risparmio, sia in termini di costo che di risparmio delle tasse. Una fornitura che sarebbe stata probabilmente sufficiente a garantire il riscaldamento invernale di un privato o di una piccola attività. Pa.Pi.