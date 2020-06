Lecco, 3 giugno 2020 – Dopo il lavoro e dopo la movida, a Lecco riapre anche la cultura. Ma a rotazione e su prenotazione. Per rispettare le prescrizioni sanitarie statali e regioni le sedi del Sistema museale urbano lecchese restano infatti chiuse sia il lunedì sia il martedì, mentre negli altri giorni sono accessibili a rotazione appunto.

Palazzo Belgioso è aperto mercoledì dalle 10 alle 13, Villa Manzoni giovedì, sabato e domenica dalle 10 alle 13 e venerdì dalle 14.30 alle 18.30, Palazzo della Paure venerdì dalle 10 alle 13 e giovedì, sabato e domenica dalle 14.30 alle 18 mentre la Torre Viscontea sarà aperta dal 26 giugno al 26 luglio ogni venerdì, sabato e domenica, dalle 15 alle 18.

E' possibile prenotale la vista al link Prenotazione biglietti Musei Si.M.U.L. Chi dovesse incontrare delle difficoltà deve rivolgersi al numero 335 5378189 per ricevere supporto nella registrazione dalle 10 alle 13, dal lunedì al venerdì. Le regole di accesso prevedono la presentazione della conferma della prenotazione cartacea o digitale, guanti e mascherine, la misurazione della temperaturache non deve superare i 37,5° e il rispetto delle norme di distanziamento. E' consentita la presenza contemporanea di massimo 2 visitatori per ogni sala.