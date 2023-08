Muore settantenne a Montichiari (BS): auto tampona camion sul raccordo A21

MONTICHIARI (Brescia)

Avrebbe fatto tutto da solo, senza avere scampo. Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di ieri sulla Corda molle, il raccordo autostradale per la A 21 che scorre tra Borgosatollo e Montichiari. Lo schianto è avvenuto intorno alle 18,30. Stando alle prime, sommarie informazioni, un’auto avrebbe tamponato con violenza il camion che la precedeva sulla stessa carreggiata. La macchina è finita addosso al mezzo pesante e per l’impatto si sarebbe ribaltata ma la dinamica è al vaglio della Stradale di Montichiari. Non si esclude che il conducente della vettura, l’imprenditore settantenne Giuseppe Scuola, originario di Tripoli, residente a Flero, abbia avuto un malore, e per questo abbia perso il controllo dell’auto. Quel che è certo è che per lui non c’è stato nulla da fare. B.Ras.