Muore in vacanza durante la passeggiata sui sentieri di Taormina

Una donna di 66 anni di Tavernerio, Giuseppina Cannata, è morta a Taormina, suo luogo di origine, dove si trovava in vacanza, a causa di una caduta accidentale avvenuta durante una passeggiata. Sembra che la donna fosse a spasso con i suoi cani, quando è scivolata incontro a una caduta: dopo essere stata soccorsa, in condizioni inziali che non erano apparse gravissime, era stata trasportata in ospedale a Messina. Ma qui ha smesso di vivere poco dopo il ricovero, a causa di un progressivo peggioramento delle condizioni. Del suo incidente non si sa molto, se non una ricostruzione di massima. La vittima era molto conosciuta a Tavernerio: ex insegnante di musica molto apprezzata, aveva lavorato alla scuola secondaria di primo grado di Alzate Brianza per 43 anni, e poi anche a Lurago d’Erba, fino al pensionamento.