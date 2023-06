Morto uno scooterista in provincia di Brescia, altri 6 feriti in due incidenti nel Lodigiano

MANERBIO (Brescia)

Uno scooterista ha perso la vita nel Bresciano; nel Lodigiano invece due scontri tra auto, entrambi con sei feriti. È il bilancio di questo scorcio di inizio estate. Ieri Giovanni Geroldi, di Verolanuova, è morto in seguito alla caduta dal proprio scooter.

Verso le 12 il 52enne percorreva la Provinciale 45 quando per ragioni da accertare – un malore, una disattenzione o la velocità elevata, dei rilievi si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Verolanuova – a Manerbio ha perso il controllo del mezzo, è uscito di strada e si è schiantato contro il guardrail. Con Geroldi salgono a quattro i motociclisti morti in meno di una settimana in provincia di Brescia. Il 21 giugno, a Leno, il 28enne albanese Meredita Erait di Ghedi ha fatto un frontale con una Passat mentre guidava la propria Honda. In serata, lo stesso giorno, ha perso la vita Giovanbattista Brizio, 62enne di Capriolo, deceduto dopo la collisione con un’auto in paese mentre affrontava un curvone noto per la sua pericolosità sulla 469. Nello stesso punto, a Capriolo la notte seguente, Cagoja Mirjan, 39enne di Palazzolo, è uscito di strada e ha centrato in velocità il guardrail. Infine la notte tra venerdì e sabato un 25enne di Paratico si è schiantato contro una macchina a Clusane d’Iseo. L’automobilista è risultato positivo all’alcoltest, il centauro lotta tra la vita e la morte.

Nel Lodigiano fatale l’immissione di un’auto sulla prima corsia da quella d’emergenza ieri poco prima delle 5 lungo l’A1 all’altezza di Villanova Sillaro. L’impatto con un’altra macchina ha causato il ferimento di cinque uomini e una donna tra i 24 e i 36 anni. C’è stato bisogno di far decollare l’elisoccorso per trasportare uno dei viaggiatori al San Matteo di Pavia. All’una di notte tra sabato e domenica invece maxi schianto lungo la Provinciale 22 a Casalpusterlengo: anche in questo caso sei persone coinvolte, compreso un bimbo di 8 anni.

Mario Borra

Beatrice Raspa