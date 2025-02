Morto in servizio. Il ricordo di Pischedda

Una corona d’alloro, come per gli eroi caduti in battaglia. E poi una messa. Le sorelle e i fratelli della grande famiglia della Polizia di Stato non dimenticano l’amico e collega Franco Pischedda, l’assistente della Polstrada di Bellano morto nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2017, alla vigilia del suo 29^ compleanno, dopo essere precipitato da un cavalcavia della Statale 36 per inseguire un ladro d’auto. In occasione dell’ottavo anniversario della sua morte, ieri nella caserma della sottosezione della Stradale di Bellano a lui dedicata è stata celebrata una cerimonia di commemorazione. Dopo la cerimonia civile è stata celebrata una messa di suffragio. Per la sua morte nessuno è stato mai condanno.