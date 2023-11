Morto fra le lamiere. Una strage senza fine

PREVALLE (Brescia)

Non c’è pace sulle strade bresciane, e in particolare sulla 45bis, la Statale che collega Brescia al lago di Garda. Dopo la fine tragica toccata ad Alessandro Carrera, un trentenne di Brescia che ha perso la vita lunedì pomeriggio in territorio di Rezzato, poche ore più tardi, nella notte tra lunedì e martedì, a una manciata di chilometri di distanza è deceduto un altro automobilista, un quarantaduenne slovacco. L’ultimo schianto è capitato intorno all’una. La vittima procedeva in direzione del capoluogo quando all’altezza della galleria di Prevalle, mentre affrontava una curva, per ragioni in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto, una monovolume azzurra della quale era al volante. La macchina è carambolata con violenza contro il guardrail, uscendone completamente polverizzata nella parte anteriore, mentre il conducente per l’impatto è stato sbalzato all’esterno dell’abitacolo. I soccorritori lo hanno rinvenuto a un centinaio di metri di distanza, a terra, privo di vita. Lievemente ferito il passeggero, un trentaseienne trasportato in codice giallo all’ospedale di Brescia.

Appena 12 ore prima un altro incidente dall’esito mortale si era registrato sempre sulla Statale che porta sul lago, ma a Rezzato. Carrera, 30 anni, grande appassionato di auto d’epoca, si è schiantato alla guida della sua piccola Fiat 500 Abarth bianca. Viaggiava in direzione del Garda quando è finito dritto contro un camion che proveniva dalla direzione opposta, e che non ha potuto evitarlo nonostante una brusca sterzata. L’utilitaria, dopo l’urto, si è messa a girare su sé stessa, poi ha concluso la corsa in un campo a bordo strada. Stando alla prima ricostruzione della Polstrada, che è intervenuta anche la notte seguente per i rilievi dello schianto di Prevalle, il trentenne non è più riuscito a controllare la macchina, con cui avrebbe invaso l’altra carreggiata su un tratto rettilineo. Apparso sin da subito gravissimo, il trentenne era stato miracolosamente rianimato sul posto e portato in elicottero, in Rianimazione al Civile in città. Il suo cuore in serata ha però ceduto. La sua famiglia è segnata da un altro lutto fotocopia: nel 2011, sempre a novembre, pure il cugino di Alessandro perse la vita in un incidente d’auto.