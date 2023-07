Morto dopo l’intervento, dentista indagato

Sviluppi giudiziari nella tragica vicenda di Luigi Floretta, 45 anni, un dipendente amministrativo della Rai, sede di Bolzano, deceduto venerdì al Civile dopo un intervento di implantologia in uno studio odontoiatrico di Brescia.

Il pm Francesco Carlo Milanesi ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e ha iscritto al registro degli indagati tre persone. Si tratta del dentista, dell’assistente e dell’anestesista.

I carabinieri del Nas hanno già sequestrato le cartelle cliniche, punto di partenza per cercare di capire che cosa sia andato storto durante la seduta.

Risposte dirimenti sono attese poi dall’autopsia, in programma oggi, alla presenza, tra gli altri, di un consulente medico e di un legale della famiglia della vittima. La moglie Annalisa chiede che si vada a fondo della vicenda, e intende verificare se siano stati eseguiti tutti gli accertamenti preliminari, anche alla luce del forte sovrappeso che caratterizzava il marito.

Da anni impiegato alla Rai altoatesina, attualmente nell’ufficio produzione come responsabile, Floretta aveva programmato da mesi l’intervento presso lo studio. Un intervento invasivo che lo preoccupava, perché avrebbe dovuto asportare più denti per poi sostituirli con una protesi. L’intenzione era quella di affrontarlo sotto sedazione e non anestesia, ragione per cui avrebbe scelto proprio la struttura di Brescia, specializzata in trattamenti simili. Effettuata una visita conoscitiva lo scorso aprile, Floretta era poi tornato a Brescia, accompagnato da un parente, il 27 giugno e si era sottoposto all’implantologia. Quando stava per esaurirsi l’effetto del sedativo, il paziente ha perso conoscenza.

Il personale di studio ha chiamato subito il 112 e l’uomo è stato trasferito in gravi condizioni in ospedale, dove nel giro di 48 ore è deceduto. L’inchiesta ora mira ad accertare che siano stati messi in atto i protocolli sanitari obbligatori. Tra le ipotesi, anche quella di un’allergia al sedativo o ai materiali delle protesi non preventivabile.

Beatrice Raspa