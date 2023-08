Morto a Pavia il chirurgo vascolare Pier Nicola Palmieri: tragedia sulle Dolomiti

Era in vacanza con la famiglia in montagna, in Trentino Alto Adige, il suo corpo ormai privo di vita è stato trovato nel letto di un torrente, dopo una caduta di un centinaio di metri. Pier Nicola Palmieri (nella foto), 59 anni, noto chirurgo vascolare del Policlinico San Matteo di Pavia, è rimasto vittima dell’ennesima tragedia di quest’estate, avvenuta sulle Dolomiti dell’Alto Adige, tra Moso e Corvara in Passiria, in provincia di Bolzano. L’allarme lo hanno lanciato sabato sera i familiari per il ritardo del suo rientro in albergo. L’ultima volta che lo avevano sentito, li aveva informati che si stava incamminando per tornare a piedi all’hotel, dopo essere sceso dal pullman che aveva preso per andare verso San Leonardo, accorgendosi però di aver sbagliato direzione: il pullma era infatti diretto verso il Passo del Rombo.

Le ricerche, avviate verso le 21 di sabato, hanno coinvolto circa cinquanta persone dei centri di soccorso alpino di Moso, Plata e Stulles, dei vigili del fuoco, carabinieri e guardia di finanza, utilizzando anche unità cinofile e droni. Un contadino ha riferito di aver visto il turista che stava cercando la strada per tornare in albergo. A notte fonda il corpo è stato trovato nel letto del torrente Passirio. S.Z.