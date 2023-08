Morto a Lecco sotto i portici, malato da tempo senza una casa

Salà non stava bene, soffriva di diabete e aveva altri problemi di salute. Doveva curarsi e riguardarsi, ma non aveva una casa dove potersi curare e riguardare. Nonostante le sue condizioni precarie, Salà viveva infatti sotto i portici di un complesso commerciale in centro città, nella opulenta Lecco, in via Aspromonte, vicino al lungolago. È lì che l’altro giorno, il pomeriggio di Ferragosto, Salà è stato trovato morto. Salà El Mansouri, era un cittadino marocchino di 52 anni. In tasca aveva un regolare permesso di soggiorno di lungo periodo. Ufficialmente risultava residente a Milano, sebbene una residenza non l’avesse mai avuta, perché Salà era un senza tetto.

Da qualche tempo si era trasferito a Lecco, sotto i portici di via Aspromonte appunto: era diventata una presenza costante, sebbene discreta, perché non importunava nessuno. Oltre al permesso di soggiorno di lungo periodo, in tasca Salà aveva anche alcune ricette e referti medici che attestavano le sue patologie che probabilmente lo hanno ucciso. I sanitari di Areu non hanno nemmeno provato a rianimarlo, poiché quando è stato rinvenuto il corpo esanime di Salà era freddo e rigido. Gli agenti della Volante prima e i colleghi della Scientifica dopo, non hanno riscontrato alcun segno di violenza né altri elementi che possano lasciar intendere il coinvolgimento di altre persone: Salà è morto per cause naturali. Il magistrato di turno ha comunque disposto ulteriori verifiche da parte del medico legale che a Ferragosto non ha potuto ispezionare la sua salma. A dicembre un clochard senegalese di 61 anni era stato trovato morto nello scantinato di un negozio che un amico gli prestava per la notte. D.D.S.