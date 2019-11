Introbio (Lecco), 10 novembre 2019 – Malori fatali in mattinata per due anziani in quota sulle montagne della Valsassina. Il primo caso si è verificato alle 7.30 a Esino Lario dove l’elisoccorso decollato da Como è intervenuto in aiuto di un ottantenne colpito da un arresto cardiaco. L’anziano è stato rianimato in quota e trasportato all’ospedale Manzoni di Lecco dov’era arrivato in condizioni disperate, il decesso è avvenuto nel corso della mattinata.

Malore fatale anche per Oreste Ossola, 76 anni, pensionato ex autoriparatore, molto noto in tutta la valle per essere stato Guardia ecologica dal 1984 al 2015, assessore comunale nell’amministrazione guidata da Sergio Piazza dal 1990 all’anno 1995, responsabile antincendio boschivo, della protezione civile e degli alpeggi del Comune di Introbio dall’anno 1990 al 2003. Sempre in tarda mattina, a pochi chilometri di distanza sulle montagne di Barzio, i volontari del Soccorso alpino sono mobilitati per recuperare un’escursionista che si è infortunato durante un'ascesa