Morte di Sami Macakulli, iscritto nel registro degli indagati il titolare dell'azienda

CASTEGNATO (Brescia)

Sviluppi giudiziari per l’infortunio costato la vita a Sami Macakulli, il 23enne operaio morto lo scorso 13 giugno dopo essere precipitato dalla cima di un traliccio dell’alta tensione in via Padana Superiore a Castegnato. La procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati il titolare dell’azienda per conto della quale la vittima lavorava, la Coget Impianti di Corteno Golgi.

Solo un primo passo per fare luce su eventuali responsabilità nell’incidente, sul quale saranno disposti accertamenti mirati.

Il giovane, un albanese di casa a Caorle, in Veneto, a quanto è stato ricostruito nell’immediatezza del fatti stava facendo dei lavori di manutenzione in quota alla rete elettrica Terna. Con altri colleghi sostituiva una fune di guardia, deputata a catalizzare eventuali fulmini e a proteggere il traliccio, un lavoro routinario, quando il dispositivo di sicurezza che avrebbe dovuto proteggerlo in caso di perdita di equilibrio pare si sia spezzato e l’abbia lasciato cadere nel vuoto per 45 metri. Il volo è stato spaventoso, Macakulli prima è finito su una recinzione, che ha sfondato, infine si è sfracellato al suolo.

Il pubblico ministero Lisa Saccaro ora intende fare luce proprio sulle imbragature e sugli strumenti di protezione indossati dagli operai durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, per capire come mai quello del 23enne abbia ceduto di schianto, verificando se fosse stato indossato correttamente, se fosse usurato o non adeguatamente manutenuto.

Beatrice Raspa