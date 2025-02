Monticello: per recuperare il giardino all'italiana occorrono 250mila euro

Monticello Brianza (Lecco), 7 luglio 2017 – Per riportare lo splendido giardino all'italiana di Villa Greppi di Monticello Brianza agli antichi splendori occorrono 250mila euro e i responsabili del Consorzio Brianteo che gestiscono il bene confidano nell'aiuto di cittadini e imprenditori, grazie anche all'art bonus. Tutti possono così contribuire a riqualificare uno splendido luogo, beneficiando in cambio di uno sconto fiscale pari al 65% delle donazioni che verrà detratto in tre anni dall’Irpef.

Il progetto di recupero riguarda il lato sud del parco, precedente a quello romantico all'ingresso delle villa, che era abbellito da aiuole simmetriche, nicchie, scale e da una vasca per l’acqua. L'obiettivo è quello di riportare il giardino alle origini, com'era due secoli fa. Attualmente invece lo spazio verde versa in stato di abbandono e degrado: le pietre di alcuni elementi sono franate e la vegetazione ha invaso le mura.

Il parco di Villa Greppi contra circa 500 fra alberi ed arbusti appartenenti a più di 70 specie diverse e 8 alberi classificati come monumentali fra i più vecchi e grandi d’Italia, come un cedro del libano che ha 200 anni, alcuni platani, tigli, un leccio, un faggio e le magnolie. Il giardino all'italiana da recuperare, oggi non visitabile, era composto da tre terrazzi con superfici scoperte, viali, prati, siepi e dalla limonera, la caratteristica serra per il ricovero invernale delle piante di agrumi mediterranei. I primi documenti attestanti l’esistenza del giardino, completo di fontane e vasche d’acqua, risalgono al 1835.