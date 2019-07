Monticello Brianza (Lecco), 2 luglio 2019 - Il tipico paesaggio collinare brianzolo, in parte perso nel corso del XX secolo, torna a impreziosire il parco di Villa Greppi. Si inaugura sabato, il 6 luglio alle 11, il frutteto didattico realizzato nell’area posta a sud-est del giardino, quella che nei documenti storici viene indicata con l’espressione “orti bassi”.

Un recupero importante, che grazie alla collaborazione tra gli operatori del Consorzio Brianteo Villa Greppi e di Enaip Lombardia ha visto gli studenti dei corsi di Operatore agricolo e di Tecnico agricolo dell’Enaip, che ha sede proprio nella villa di Monticello Brianza, ridare vita a un'area disposta lungo balze diradanti, storicamente riconosciuta e destinata ad accogliere piante da frutto e mediterranee. Un progetto dal titolo “I frutti del parco” e che ha avuto come finalità proprio quella di riportare l’area alla vocazione originaria e alle colture preesistenti, il tutto in un’ottica sia conservativa che divulgativa e di promozione. 28 mila euro la cifra complessiva messa a disposizione per i lavori: un piano che per il 50 % è stato finanziato dal Consorzio Brianteo Villa Greppi e per il restante dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus. A circa un anno e mezzo dall’inizio di lavori che hanno incluso anche il ripristino del muro di contenimento situato alla base delle balze, il frutteto didattico è tornato ad abbellire il parco di Villa Greppi e l’intero paesaggio brianzolo e sarà protagonista della presentazione al pubblico di sabato mattina.

“La nuova area del parco di Villa Greppi, ripristinata dagli studenti dell'Enaip, ci rende particolarmente orgogliosi – commenta Marta Comi, presidente del Consorzio – non solo perché abbiamo recuperato una zona del parco prima inutilizzata, ma soprattutto perché buona parte del lavoro è stato fatto dagli studenti che ogni giorno frequentano il corso di florovivaismo e che ci aiutano a tenere in ordine il parco. Grazie a questi ragazzi e ai loro docenti il parco di Villa Greppi diventa oggi anno più bello e fruibile per tutti”. “Il progetto - aggiunge Elia Galbusera, agronomo del Consorzio e docente Enaip – ha permesso il recupero dell'area dei cosiddetti orti bassi. Con entusiasmo e coadiuvati dai professori dell'area tecnica, gli alunni si sono occupati di tutti i dettagli del recupero, dal progetto iniziale fino alla realizzazione e cura del frutteto. I ragazzi, che da ormai un decennio curano e mantengono diverse aree del parco, aggiungono oggi una preziosa perla a Villa Greppi”