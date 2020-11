Monticello Brianza (Lecco), 15 novembre 2020 – Un ragazzino di 12 anni è stato disarcionato e poi schiacciato dal cavallo che stava cavalcando. E' successo questa mattina, domenica, in un maneggio di Monticello Brianza, dove un cavallerizzo di 12 anni si stava regolarmente allenando lungo un percorso a ostacoli in sella al proprio destriero. Durante un salto avrebbe però perso l'equilibrio, cadendo a terra e destabilizzando anche il cavallo che così gli è franato addosso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con i volontari della Croce bianca e l'infermiere dell'autoinfermieristica di Areu ma anche i soccorritori dell'eliambulanza di Como decollati dalla base di Villa Guardia. Le condizioni del 12enne si sono fortunatamente rivelate molto meno gravi di quanto inizialmente temuto: se l'è cavata con qualche contusioni e poco più come può capitare quando si praticano alcune discipline sportive. Dopo le prime cure è stato trasferito in ambulanza in ospedale all'Alessandro Manzoni di Lecco.

