Momenti di panico Il cestello si ribalta Due operai in bilico

Momenti di panico ieri mattina nella centrale piazza Vittoria a Brescia, dove è in corso di costruzione lo Stargate, la torre multimediale alta nove metri simbolo di Bergamo e Brescia capitali della cultura 2023. All’improvviso il cestello in cima alla gru con all’interno due operai si è sbilanciato e ribaltato. I lavoratori per una manciata di minuti sono rimasti in bilico nel vuoto - erano in ogni caso regolarmente imbragati - appesi in qualche modo alla struttura in metallo nella parte più alta della enorme porta tecnologica in fase di allestimento. Dopo parecchi sforzi, spingendo e tirando con braccia e gambe, gli operai sono riusciti in autonomia a girare la piattaforma e a rimetterla in asse. Sono tornati a bordo della stessa incolumi.