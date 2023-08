Moggio, 35enne scivola in un canalone nel bosco: lo salvano i volontari del Soccorso alpino

Moggio (Lecco), 11 agosto 2023 – Un escursionista di 35 anni è scivolato in un canalone in mezzo ad un bosco per una decina di metri. Non è più riuscito ad alzarsi da solo ed è rimasto bloccato nel dirupo. E' successo nella mattinata di oggi, in località Mésino, al confine tra la Valsassina in provincia di Lecco e la Val Brembana nella Bergamasca.

Lo hanno soccorso e recuperato i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana. Per evacuarlo quattro tecnici sono stati imbarcati sull'eliambulanza di Areu di Bergamo, mentre altri due sono intervenuti con la moto da trial: i soccorritori del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone dispongono infatti anche di moto da trial oltre che di mezzi fuoristrada per raggiungere o avvicinarsi il più in fretta possibile i posti dove ci sono persone da soccorrere. Il 35enne ha riportato diverse lesioni e fratture. Dopo essere stato immobilizzato e valutato è stato trasferito con il mezzo aereo d'emergenza in ospedale.

Un giovane di 27 anni invece ha accusato un malore mentre si trovava in gita in un alpeggio in località Chiarino, a Premana. Pure lui è stato soccorso dai tecnici del Soccorso alpino di Valsassina e Valvarrone con i soccorritori dell'eliambulanza di Areu di Sondrio.