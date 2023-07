Mobilità dolce sul lago L’auto ferma in garage si viaggia col battello Addio a code e ingorghi

di DanieleDe Salvo

Niente auto, i turisti sulla sponda lecchese del lago di Como arrivano in treno e in traghetto, pagando un unico biglietto. Grazie ad un accordo tra gli amministratori provinciali di Lecco e i vertici di Trenord e della Navigazione dei laghi, i turisti possono approdare da tutta la Lombardia sulle sponde di quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno senza lo stress di guidare e viaggiare sulla Statale 36, che è la strada più trafficata e pericolosa del Nord Italia, né di dover andare a caccia di un parcheggio, una missione impossibile sia in città, sia nei paesi rivieraschi che d’estate sono sold out.

È il pacchetto Il Viandante del Lago, un ticket integrato da 29 euro. Comprende il viaggio di andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia a Lecco, la libera circolazione ferroviaria tra tutte le stazioni tra Lecco e Colico, la libera navigazione in battello tra Lecco e Colico con interscambio a Bellagio e l’accesso a Villa Monastero di Varenna con lo sconto del 50%. Significa potersi spostare liberamente in Alto Lario, alla scoperta della Piccola perla del lago, dei forti di Colico, dell’Orrido di Bellano, del borgo dai mille scalotti di Corenno, di Villa Monastero appunto, del museo della Moto Guzzi a Mandello e di tutte le altre bellezze del circondario, oppure per una tintarella o un bagno in uno dei tanti lidi e spiagge. Per questa stagione il biglietto vale solo un giorno, dal prossimo anno la durata verrà estesa. "Vogliamo che i turisti godano al meglio il nostro territorio", commenta la presidente della Provincia Alessandra Hofmann. "L’obiettivo è un sistema integrato di servizio di trasporto pubblico alternativo all’auto, sia per i nostri cittadini, sia per i turisti italiani e stranieri", aggiunge il consigliere provinciale delegato Stefano Simonetti. "Tra marzo e giugno hanno utilizzato i nostri traghetti sul ramo lecchese già 50mila persone, il 40% in più dello stesso periodo del 2021", spiega il responsabile amministrativo della Navigazione Roberto Turchetti. "Nei week end hanno viaggiato in treno in Lombardia oltre 4 milioni e mezzo di turisti, 23mila con biglietti integrati, 11mila dei tra treni e traghetti", sottolinea il responsabile Marketing di Trenord Paolo Bellingreri.