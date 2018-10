2 min





Missaglia (Lecco), 1 ottobre 2018 – Locale sporco e alimenti non tracciati. Per questo i carabinieri del Nas di Brecia, il Nucleo antisofisticazione e sanità, hanno staccato una multa da 4.500 euro ad un commerciante di Missaglia, contestandogli carenze igienico sanitaria e appunto la mancata tracciabilità degli alimenti. I controlli sono scattati nell'ambito di un più ampio servizio di pattugliamento del territorio tra Lecco, Calolziocorte, Civate, Bosisio Parini, Missaglia e Galbiate, con la collaborazione dei militari del Cio, la Compagnia di intervento operativo di Milano e del Nucleo cinofili di Casatenovo. Durante i diversi controlli i carabinieri hanno denunciato un cittadino nigeriano fermato in stazione a Lecco – Maggianico con in tasca 28 grammi di marijuana e segnalato al prefetto un altro straniero bloccato a Calolziocorte che aveva un grammo e mezzo di hashish. Un automobilista turco invece è finito nei guai perché ubriaco. Complessivamente sono state identificate 341 persone e ispezionate 120 auto.

