Domani il concorso Miss Italia approda sul Lario. All’Eliporto di Bellano (Lecco) sono in programma non solo una bensì due gare del concorso di Patrizia Mirigliani. Ci sarà infatti la finale regionale Miss Cinema by Miss Italia, alla quale parteciperanno concorrenti che già si sono piazzate nelle prime posizioni in selezioni di base del 2021. E in più all’Eliporto verrà eletta Miss Bellano by Miss Italia come selezione di base, con almeno 20 debuttanti nel concorso. Tra le protagoniste di Miss Cinema e quelle della selezione di base Miss Bellano le bellezze di scena all’eliporto saranno una cinquantina provenienti da tutta la Lombardia.

Il programma è corposo, naturalmente con regia di Alessandra Riva, agente della Lombardia per Miss Italia, e delle autorità comunali. Le concorrenti raggiungeranno Bellano nel primo pomeriggio e alle 15 inizieranno le prove di sfilata sul palco. Poi le ragazze poseranno per shooting fotografici nello scenario del Lago di Como e Lecco e pure all’Orrido di Bellano. Nel tardo pomeriggio per tutte le miss è previsto un “giro d’onore” sulle barche “Lucie”, storico simbolo del ramo lecchese del Lario e anche del romanzo “I Promessi Sposi”.

La gara di Miss Italia inizierà alle 20, 30. Le protagoniste di Miss Cinema davanti alla giuria sfileranno in abito classico, costume istituzionale nero e balleranno con coloratissimi bikini e costumi da bagno interi. La protagoniste di Miss Bellano faranno le stesse cose, ma avranno il costume istituzionale verde per distinguersi dalle finaliste regionali. Sia per Miss Cinema che per Miss Bellano le concorrenti ammesse alla volata finale dovranno pure esibirsi artisticamente. La vincitrice di Miss Cinema sarà la prima lombarda ammessa alla fase finale di Miss Italia 2021. Invece per la selezione di base Miss Bellano, oltre alla prima classificata, verranno ammesse alle finali regionali le piazzate fino alla sesta posizione.

Naturalmente le aspiranti Miss Italia a Bellano avranno una madrina: Martina Pagani, comasca di Beregazzo con Figliaro. La mora e longilinea Martina nel 2019 vinse il titolo regionale Miss Sorriso Lombardia – by Miss Italia e partecipò alla fase finale a Jesolo. Sfilerà anche Martina Pagani oltre a premiare le concorrenti. Il 2019 è l’anno in cui Carolina Stramare, di Vigevano, diventò Miss Italia a Jesolo. Carolina è l’ultima lombarda vincitrice del concorso.