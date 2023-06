Mirta, 19 anni, torna a casa dopo 2 giorni di ricovero, non ricorda nulla dell'incidente

È tornata a casa e può finalmente concentrarsi sugli orali degli esami di maturità. Dopo 2 giorni di ricovero sotto stretta osservazione in Pronto soccorso dell’ospedale di Merate, Mirta ieri è stata dimessa. Sta tutto sommato bene, a parte qualche livido e un po’ di dolore, ma continua a non ricordarsi assolutamente nulla di quanto le è accaduto, la studentessa brianzola di 19 anni, che domenica pomeriggio a Calusco d’Adda è stata trascinata via dalla corrente delle rapide dell’Adda, per essere ritrovata solo tre ore più tardi molto più a valle. L’amnesia è forse provocata dallo shock fisico ed emotivo di quanto ha dovuto affrontare: l’acqua gelida, l’annegamento, i mulinelli che l’hanno sballottolata di qua e di là come nella centrifuga di una lavatrice, i ripetuti colpi contro le rocce sommerse. Tutti gli esami e le visite a cui è stata sottoposta hanno dato esito negativo. D.D.S.