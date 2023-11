Minorenni rapinano un barista

Si presentano in cinque al bancone del bar e pretendono delle birre, anche se tra loro ci sono due sedicenni ai quali quindi, essendo minori, il gestore non può servire alcolici. Di fronte al rifiuto del titolare, i giovani hanno insistito a oltranza e poi sono passati alla maniere forti. Lo hanno aggredito e picchiato, si sono presi da soli quanto volevano, e poi si sono dileguati. È successo nella tarda serata di sabato in un bar di piazza Repubblica in città. Gli autori della rapina tuttavia non sono andati lontano: gli agenti della Volante li hanno individuati una manciata di minuti dopo a poche via di distanza e fermati. Si tratta appunto di cinque giovani tra i 16 e i 23 anni. Uno dei maggiorenni era già stato arrestato e colpito da due Daspo emessi a seguito degli scontri avvenuti al termine della partita Brescia-Cosenza lo scorso 1° giugno.