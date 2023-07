Minorenne aggredito Poco dopo la Volante prende baby-rapinatore

Un nuovo tentativo di rapina commesso nei confronti di un ragazzo di 17 anni di Appiano Gentile, avvenuto venerdì sera in piazza Verdi, dietro il Duomo, si è concluso con l’identificazione e la denuncia del responsabile. L’aggressione è avvenuta mentre il ragazzo era in compagnia di altri due amici: è stato avvicinato da un giovane nordafricano che gli ha chiesto un euro, cercando poi di impossessarsi di 10 euro custoditi nel portafogli. Lui ha reagito, è stato preso al collo e colpito con calci e pugni, con la minaccia di essere accoltellato. L’intervento dei due amici ha fatto fuggire il rapinatore, poi rintracciato in piazza Gobetti dalla Squadra Volante e portato in Questura, dove è stato riconosciuto anche dai testimoni. P.Pi.