Lecco, 4 gennaio 2019 – Si èperdai, salvo poi tornare subito a riva per l'acqua troppo fredda. A tuffarsi nel lago è stato ieri mattina undi, dopo averile idelCaffè Commercio della centralissima piazza XX Settembre abrandendo una mazza di legno. Quando ha visto gli agenti della Volante subito intervenuti sul posto il brianzolo ha tentato la fuga direttamente in acqua. Dagli accertamenti si è poi scoperto che era da diversi giorni che assaliva il titolari dell'esercizio pubblico e gli altri avventori, anche dell'Imbarcadero. Proprio a causa della sua pericolosità il questoreha immediatamente firmato il foglio di via obbligatorio e il 42enne, che è stato anche denunciato, non potrà rimettere più piede in città.