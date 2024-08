Mille multe in tre mesi. Il T-red di Calolziocorte accende la polemica

A Calolziocorte è in servizio un agente inflessibile. Si tratta del nuovo vigile elettronico, installato all’incrocio semaforico sulla Lecco-Bergamo che attraversa il paese. In tre mesi con il nuovo sistema T-red sono state rilevate automaticamente più di mille infrazioni e sono stati multati altrettanti automobilisti, motociclisti e camionisti che sarebbero passati con la luce rossa.

Sarebbero - il condizionale è d’obbligo - perché in tanti giurano di aver invece rispettato l’alt e di aver semplicemente superato di qualche centimetro la linea di arresto.

L’articolo 146 del Codice della strada prevede che "l’utente è tenuto ad osservare i comportamenti imposti dalla segnaletica stradale e dagli agenti del traffico" e che chiunque non li rispetti è "soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42 a euro 173". Peggio: "Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che le segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico vietino la marcia stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 665". È inoltre prevista la decurtazione di 2 punti dalla patente. Ai multati, alcuni dei quali hanno ricevuto più di una contravvenzione, come un automobilista multato sei volte, tuttavia pare eccessivo dove pagare così tanto per qualche centimetro di sgarro, magari dovuto al traffico. Per paura di ricevere un verbale e di dover pagare sanzioni salate inoltre in molti ora rallentano e si fermano parecchi metri prima del semaforo, innescando ulteriori rallentamenti su una strada dove già si procede a passo d’uomo.

Dal Comune assicurano che non intendono fare cassa con le multe, perché l’obiettivo è come sempre garantire la sicurezza, visto che sulla SS 639 si verificano molti incidenti, purtroppo anche mortali. Promettono inoltre correttivi. Dai banchi di opposizione, tuttavia, la pensano diversamente da quanto dichiarato dall’Amministrazione comunale. Tanto che la capogruppo Sonia Mazzoleni preannuncia una raccolta firme per "ripristinare le precedenti indicazioni semaforiche e rimuovere il rilevatore che, a differenza di quanto sostiene il sindaco, riteniamo sia stato posizionato solo per far cassa".

