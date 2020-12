Milano, 14 dicembre 2020 - Obbligati a praticare sci alpinismo solo accompagnati da una guida? No grazie. Ha sollevato parecchi malumori il precedente creato dall’ordinanza dell’11 dicembre in Valle d’Aosta, che stabilisce che è possibile praticare lo sci alpinismo anche nei comuni vicini a quello di residenza ma solo con l’accompagnamento di Guida alpina, in questa fase in cui la Valle d’Aosta è arancione. Le condizioni con parecchia neve e il ritorno della gente in montagna evidentemente continuano a preoccupare gli amministratori locali che, a volte senza interpellare coloro che si occupano tutti i giorni della sicurezza in montagna, decidono di continuare a “vietare“. Era già successo in giugno. Dopo il via libera dal primo lockdown si erano viste persone in coda lungo gli itinerari. Sul numero purtroppo era emersa anche la grande impreparazione di tanti escursionisti che, per assaporare un po’ di libertà, avevano finito per cacciarsi nei guai.

Ora però sono i più esperti, che conoscono i pericoli delle montagne e sono abituati a muoversi in certi ambienti, a temere che questa situazione possa avere ripercussioni drastiche sulla frequentazione delle montagne. Era successo con ordinanze e iniziative di amministratori locali che sulla scia delle polemiche, o semplicemente per il timore di queste, avevano iniziato a bloccare l’accesso ai sentieri e proibire di tutto. (C’è anche chi ha dato la caccia agli escursionisti in quota con i droni).

Il Collegio Guide alpine di Lombardia ora ha deciso di farsi portavoce della posizione di molti suoi iscritti in merito a limitazioni alla frequentazione della montagna che riguardino gli amatori non accompagnati da professionisti e dice: "Non siamo d'accordo. L’ordinanza non ci tocca direttamente come Collegio lombardo, in quanto la nostra regione non ha mai emanato provvedimenti di questo tipo, e anzi le Guide alpine lombarde non hanno avuto libertà maggiori delle altre persone in questi mesi di lockdown totali o parziali. Tuttavia nell’ordinanza valdostana è contenuto un principio che non ci appartiene, molti nostri iscritti ci hanno chiesto di intervenire poiché non hanno condiviso il provvedimento, giudicato invece grave quanto inopportuno, con conseguenze ideologiche che travalicano i limiti regionali. Vogliamo allora sottolineare che: La montagna è un luogo libero, in cui nessuno ha più diritto di un altro di stare. Partecipare ad uscite o corsi tenuti dai professionisti della montagna deve rimanere una scelta e non un obbligo. Le Guide alpine, tra gli altri compiti, hanno quello di formare le persone che accompagnano per essere consapevoli e riconoscere i pericoli, e, anche se grazie alle competenze che abbiamo riusciamo ad avvicinarci molto, il rischio zero non esiste, per il semplice e splendido fatto che tutte le nostre attività sono svolte in un ambiente naturale non controllato e gestito».