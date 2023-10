Michelangelo brilla in città. Il Sacrificio di Isacco in mostra a Palazzo delle Paure

LECCO

Un’opera di Michelangelo in mostra a Lecco. È il regalo per la festa patronale e di Natale del prevosto di Lecco monsignor Davide Milani e dei fedeli della Comunità pastorale Madonna del Rosario a tutti i lecchesi e non solo. Si tratta dello straordinario disegno del Sacrificio di Isacco, realizzato da Michelangelo Buonarroti intorno al 1530, apparso un’unica volta in mostra dopo il restauro del 2017 .

Sì, il Capolavoro per Lecco – così si chiama l’iniziativa che arriva alla 4^ edizione – è proprio di Buonarroti, il Divin Artista, vissuto tra il 1475 e il 1564, autore tra tutto il resto della Pietà, del David, del Mosè, degli affreschi sulla volta della Cappella Sistina. Oggi il foglio autografo è custodito alla Fondazione Casa Buonarroti, ma, in via eccezionale, grazie alla disponibilità e collaborazione della presidente Cristina Acidini e del direttore Alessandro Cecchi, dal 5 dicembre al 5 marzo prossimo verrà esposto a Palazzo delle Paure. Il Sacrificio di Isacco risulta particolarmente importante per la presenza di un’immagine dello stesso soggetto sul verso, che solo il restauro ha permesso di ritrovare, quando è stato rimosso il controfondo. Lo accompagneranno altre tre opere di analogo soggetto: la seicentesca tela del Sacrificio di Isacco dipinta da Giuseppe Vermiglio e le repliche delle 2 formelle a rilievo create nel 1401 da Filippo Brunelleschi e Lorenzo Ghiberti. "Proponiamo uno sguardo nuovo sul mistero del Natale – spiega monsignor Milani -. Se infatti da sempre si tende a valorizzare nel mistero della nascita di Gesù la dimensione della maternità, si rischia di sottacere la figura del Padre, che invece è protagonista nel mistero dell’incarnazione". DanieleDe Salvo