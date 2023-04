Mezzo chilo di cocaina nascosto nella pizzeria Scattano due arresti

Un controllo della polizia amministrativa a un bar ristorante, si è trasformato nella scoperta di una piccola centrale di spaccio di cocaina, con l’arresto di due persone e il sequestro di mezzo chilo di droga. I poliziotti della Pasi, venerdì alle 21 si sono presentati nella pizzeria La pace, in via De Cristoforis 4. All’interno, oltre a due clienti, uno dei quali con numerosi precedenti penali, c’erano il pizzaiolo – Ronald Seferi, albanese di 24 anni residente a Como - e il gestore, Orazio Licciardi, 51 anni residente a Capiago Intimiano, padre della titolare: è stato lui a manifestare fin da subito un eccessivo nervosismo, che ben presto si è trasformato in panico, apparso agli agenti del tutto immotivato a fronte di una richiesta di documenti. Hanno così deciso di far intervenire una pattuglia della Squadra Volante, che subito ha trovato alcune palline di cocaina nella giacca del pizzaiolo, appoggiata a una sedia, e poco dopo altre in un cassetto, assieme a un bilancino di precisione.

Poco alla volta, sono comparsi anche un involucro con quattro etti di cocaina custodito in un sacchetto, altri 60 grammi in dispensa e un trentina sopra il frigorifero. Licciardi e Seferi, entrambi incensurati, sono stati arrestati in flagranza di reato e portati al Bassone, la cocaina sottoposta a reagenti che subito hanno confermato la natura dello stupefacente, in attesa dei test di laboratorio. Nel frattempo il questore ha disposto la chiusura del locale per 30 giorni. Pa.Pi.