Merate (Lecco), 22 gennaio 2019 - I pendolari della S8 in carrozza con lo sconto anche a febbraio. A novembre la linea Milano – Lecco via Carnate si è rivelata un vero e proprio percorso a ostacoli per i 30mila passeggeri che ogni giorno utilizzano la settantina di corse quotidiane per andare al lavoro o a scuola e che hanno dovuto destreggiarsi tra ritardi, cancellazioni e guasti. A titolo di risarcimento dei disagi subiti hanno così maturato il diritto al cosiddetto bonus con la riduzione del 30% del costo dell’abbonamento. L’indice di affidabilità sulla direttrice che collega il capoluogo regionale al lago attraversando la Brianza è stato il peggiore in assoluto di tutta la Lombardia, con una percentuale del 14,79% rispetto allo standard minino del 5%. E’ il settimo mese consecutivo che i pendolari della S8 «guadagnano» loro malgrado il bonus: bisogna tornare indietro fino allo scorso marzo per risalire al mese in cui hanno goduto di un servizio di trasporto ferroviario vagamente puntuale, al termine di periodo di «calvario» lungo oltre un anno.

Ma a febbraio i passeggeri di tutte le linee che incrociano a Lecco potranno accomodarsi sui vagoni pagando il 30%, perché non sono stati raggiunti gli standard di affidabilità né sulla besanina Lecco – Molteno – Monza Milano, né sulla Lecco – Moltemo – Como, neppure sulla Bergamo – Carnate – Milano che fa tappa e capolinea a Paderno d’Adda per l’interruzione del ponte San Michele e nemmeno sulla Lecco – Bergamo – Brescia, la maglia nera lombarda. Solo gli utenti della della Colico – Chiavenna e della Tirano – Sondrio – Lecco – Milano Centrale hanno viaggiato entro gli idici di puntualità ritenuti accettabili. L’ennesimo bonus è stato riconosciuto praticamente all’indomani dell’affidamento diretto in blocco del servizio ferroviario pubblico regionale a Trenord. «Affidare per altri 10 anni a chi non sembra in grado di gestire oggi neanche l’esistente a livelli di decenza, peraltro con un aumento della spesa pubblica, senza pretendere immediati e sensibili miglioramenti è, quantomeno, assai discutibile», commenta Francesco Ninno, portavoce del comitato dei Pendolari del Meratese. D.D.S.