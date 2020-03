Merate (Lecco), 10 marzo 2020 – E' mancato nella notte all'età di 70 anni l'ex assessore e vicesindaco di Merate Raffaele De Sario. Era ospite nella casa di riposo di Villa dei Cedri di Sartirana dove era ricoverato da tempo. Originario della Calabria si era trasferito in Brianza dove ha lavorato come funzionario del Ministero delle Finanze e dell'Agenzia delle entrare prima a Vimercate, poi a Merate e infine a Monza. E' stato eletto in Consiglio comunale alle elezioni amministrative del 1990 diventando assessore al Bilancio, poi confermato anche alla successiva tonata del 1995 ricoprendo anche il ruolo di vicesindaco e quindi del 1999, per poi ritirarsi a vita privata al termine del terzo mandato nel 2004. Era una persona molto timida e schiva sebbene estremamente preparata. Senza mai volerne parlare con nessuno è stato anche un benefattore e filantropo nelle Filippine, aiutando molti bambini in difficoltà. Durante la sua malattia è stato sempre assistito dall'ex comandante dei carabinieri della stazione di Merate maresciallo Luigi Notaro e sa sua moglie e dall'amico di lunga data ex economo comunale Sergio Bosisio. Il funerale verrà celebrato in forma strettamente privata, come il rito di sepoltura, come previsto dalle disposizioni per arginare il diffondersi dell'epidemia di coronavirus: non è nemmeno possibile rendergli l'estremo saluto né omaggiarne il feretro. Probabilmente, una volta cessata l'emergenza in corso, verrà celebrata una messa pubblica di suffragio.

IL RICORDO - A ricordarlo e tratteggiarne la figura è il dottor Mario Gallina, ex sindaco di Merate che per primo lo ha voluto in lista e lo ha scelto come assessore. “Ci hai lasciato – scrive in un messaggio di cordoglio rivolto direttamente a lui, rivelando anche episodi inediti -. La tristezza pervade l’animo dei tuoi tanti amici, del tuo fraterno amico il comandante Luigi Notaro, come lo chiamavi tu, che ti ha seguito fino alla fine, e di tutti noi. Sei stato un amico sincero, leale, fedele. Nella tua vita non ha mai tradito le tue origini, la tua terra, lo Stato, che hai servito come funzionarioefficiente, capace, solerte, il Comune, di cui sei stato assessore e vicesindaco, di cui sei stato insuperabile tesoriere e rigoroso difensore della correttezza amministrativa, gli amici che hai incontrato. Grazie per quanto hai fatto per Merate,grazie per avermi sopportato… per non avere mai detto a nessuno che ho strappato le tue lettere di dimissione, perché esigevi, a ragione, maggiore rigore amministrativo e maggiore lealtà nella vicenda politica. Le ho strappate perché avevi ragione ma non potevano fare a meno di te… E tu l’avevi capito e non hai mai tradito Merate".

"Eri sempre elegante, garbato, dal tratto signorile e gentile, sorridente. Quanti ricordi… Il tuo amore, il tuo impegno per le Filippine: sei riuscito in una sera di Quaresima di tanti anni fa a coinvolgere don Diego Lorenzi partecipare ad una cena per raccogliere fondi per le Filippine… La tua sofferenza degli ultimi anni per molti aspetti solitaria e difficile: il corpo non ti ubbidiva più... Ma la mente ed il cuore erano quelli di sempre. Con la tua proverbiale riservatezza, con la tua gentilezza hai voluto bene a tutti noi, a Merate, ai meratesi, alla Brianza che ti ha accolto tanti anni fa, alle Filippine, ai filippini ma non ti bastava solo ora nell’infinito potrai finalmente essere te stesso fino in fondo: una persona che sente di volere bene a tutti senza timori e senza limiti e nell’infinito potrai esserlo. Nell’infinito ritroverai il tuo caro amico Sergio Bosisio, che ti ha preceduto, con il quale non dovrai più sistemare obtorto collo i conti, ma potrete percepire, sentire e vivere la pienezza del vostro essere in attesa di incontrarci: saremo accolti da un sorriso. Arrivederci a presto nell’infinito dove tutti saremo felici nell’abbraccio divino”.