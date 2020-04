© Riproduzione riservata

Merate (Lecco), 23 aprile 2020 – Ledistribuite in tutte le caseper contenere l'epidemia di coronavirus. Solo a marzo si sono contati, quattro volte tanto quelli degli anni scorsi, e dall'inizio dell'emergenza sanitaria isono stati, cioè uno ogni 137 abitanti. “Di fronte a tale situazione, non controllata per via della mancanza di tamponi e test sierologici, è assolutamente necessario aumentare il numero di mascherine e altri dispositivi da diffondere tra i cittadini – avvertono e chiedono dai banchi di opposizione i consiglieri di-. Le 12mila mascherine distribuite in queste settimane dall’Amministrazione comunale non sono una risposta sufficiente, soprattutto in vista della cosiddetta Fase 2. Senza guardare al Veneto, ma guardando comuni vicini, con popolazione più ridotta, possiamo notare, in proporzione, sforzi ben maggiori. Chiediamo al sindacodi incrementare la diffusione di questi strumenti di protezione individuale che consentirà una graduale ripresa di alcune attività economiche e ridurrà le restrizioni individuali. Le mascherine devono infatti essere sostituite con frequenza perché siano efficacia e non tutti i meratesi hanno la disponibilità di procurarsele autonomamente”. Dalla minoranza si appellano inoltre al borgomastro affinché ottenga dai vertici dell'Ats della Brianzaper chi è in quarantena e per i tutti i gli operatori sanitari dell'ospedale San Leopoldo Mandic e della case di riposo e po per chi svolge mansioni a rischio.