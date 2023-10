Lecco, la sanità pubblica perde pezzi: si dimette anche la primaria di Pediatria di Merate

Merate (Lecco), 16 ottobre 2023 – Si è dimesso un altro primario della sanità pubblica lecchese. Quest'oggi ha rassegnato le dimissioni la dottoressa Francesca Cortinovis, primaria facente funzioni della Pediatria dell'ospedale di Merate. Nel reparto ora è rimasto in servizio un solo specialista strutturato, tutti gli altri sono liberi professionisti e gettonisti.

I precedenti

Prima della primaria f.f. di Pediatria si sono dimessi il primario facente funzioni di Ginecologia e Ostetricia e il primario di Ortopedia sempre del San Leopoldo Mandic di Merate, oltre alla direttrice facente funzioni delle Professioni sanitarie e socio-sanitarie di tutta la Asst di Lecco, cioè la responsabile degli infermieri e degli altri operatori sanitari non medici . Quest'estate invece ha rassegnato le dimissioni il primario di Oculistica dell'ospedale di Lecco con cinque specialisti in blocco. Sono state inoltre preannunciate altre dimissioni eccellenti. Il direttore generale Paolo Favini invece probabilmente rimarrà al suo posto fino a dicembre, quando terminerà il suo mandato.

La dottoressa Francesca Cortinovis

La dottoressa Francesca Cortinovis ha 42 anni. E' primaria facente funzioni del reparto di Pediatria dell'ospedale di Merate dalla scorsa primavera. Si è laureata nel 2005 e specializzata nel 2010 all'università Vita e salute all'ospedale San Raffaele di Milano. Ha conseguito inoltre un master di secondo livello in Cure palliative pediatriche all'università di Bologna. Al San Leopoldo Mandic avrebbe dovuto proprio potenziare l'offerta delle cure palliative per i piccoli pazienti. Il direttore generale le ha chiesto di ripensarci. Le probabilità che ritiri le dimissioni sembrano tuttavia nulle. La dottoressa era anche in lizza per diventare primario strutturato della Pediatria di Merate, ma si ritirerà dal concorso di primariato.

La raccolta firme

Intanto prosegue la raccolta firme per chiedere all'assessore regionale alla Sanità Guido Bertolaso di salvare l'ospedale di Merate. Sono state al momento raccolte 9mila firme online e altre 3mila su moduli cartacei. Sabato in centro a Merate si è svolto pure un flash mob a cui hanno partecipato oltre 300 persone. Le ultime dimissioni tuttavia rendono sempre più incerto il futuro del presidio sanitario territoriale. Dopo il reparto di Psichiatria, chiuso a tempo determinato durante la pandemia di Covid, ora rischiano di chiudere pure il punto nascita e appunto la Pediatria. La nomina di un facente funzione esterno invece degli ortopedici che al San Leopoldo Mandic già lavorano, potrebbe inoltre comportare altre dimissioni anche in Pediatria.