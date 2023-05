Merate, brucia appartamento in centro: il rogo innescato da una candela sul divano

Merate (Lecco), 2 maggio 2023 – L'appartamento in cui vivono è bruciato. Per questo, mamma, compagno e due figli giovani al momento restano sfollati fuori casa. L'incendio è divampato lunedì sera in un'abitazione di una storica corte in piazza Vittoria in centro a Merate, dove risiede una famiglia di peruviani. È stato innescato da una disattenzione, probabilmente per una candela lasciata accesa sul divano. I vigili del fuoco volontari del distaccamento di Merate sono arrivati in pochi minuti: hanno impedito che il rogo si propagasse ulteriormente e limitato per quanto possibile i danni. Hanno anche scongiurato il pericolo che qualcuno degli inquilini rimanesse ustionato o intossicato.

L'appartamento risulta al momento inagibile, o meglio inutilizzabile. Non sono stati infatti riscontrati problemi strutturali, ma devono essere ripristinate tutte le condizioni di abitabilità. Fino a quando non verranno sistemati gli impianti elettrici e sanitari e non saranno bonificati tutti i locali, genitori e figli non possono ritornare a casa loro.