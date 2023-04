Merate, attraversa l'ex Statale 36: 45enne investita sulle strisce pedonali

Merate (Lecco), 4 aprile 2023 – Una 45enne è stata investita mentre attraversava l'ex Statale 36 sulle strisce pedonali. A travolgerla è stato un automobilista di 68 anni al volante di una Dacia Dokker. L'Incidente è successo questa mattina a Merate, poco dopo le 6.A

La donna è stata soccorsa dai sanitari dell'eliambulanza di Areu e trasferita d'urgenza in ospedale a Lecco. La 45enne, che abita a Merate, stava attraversando sui passaggi pedonali la Sp 342 nel tratto che taglia in due Merate. Il 68enne alla guida della Dokker non l'ha vista e l'ha falciata: l'ha scaraventata prima contro sul cofano e contro il parabrezza della sua macchina e poi a terra. La donna è stata soccorsa dai sanitari prima dai sanitari dell'infermieristica di Areu e dai volontari della Croce bianca, poi dai sanitari dell'elisoccorso di Como, che sono atterrati in un campo vicino al luogo dell'incidente.

La 45enne, dopo le prime cure e dopo essere stata stabilizzata, è stata portata all'ospedale Manzoni di Lecco, dove è stata ricoverata in prognosi riservata, sebbene non sembri essere in pericolo di vita. Per consentire ai soccorritori di intervenire in sicurezza, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Merate hanno dovuto temporaneamente chiudere al transito un tratto di provinciale.