Merate (Lecco), 27 febbraio 2019 - Unha distrutto l'dell'del Comune di. L'assessore, 52 anni, avvocato di professione, in quel momento non era a casa. Le fiamme sono divampate verosimilmente per un cortocircuito.L'ALLARME - L'allarme è scattato poco dopo mezzogiorno e mezzo, quando alcuni residenti di un condomino all'angolo tra viale Alcide De Gasperi e via Cerri a, vicino all'ospedale San Leopoldo Mandic hanno visto uscire del fumo da un'abitazione al primo piano. Tutte e tapparelle erano abbassate e le finestre chiuse, ma da fuori si notava ugualmente il fumo e alcuni bagliori. Si avvertiva inoltre un forte odore di bruciato, segno del rogo in atto. Tutti i condomini hanno evacuato la palazzina e si sono precipitati in strada.I SOCCORSI - Per il timore che dentro l'appartamento fosse rimasto intrappolato qualcuno sul posto, oltre ai vigili del fuoco volontari del distaccamento cittadino, sono intervenuti i sanitari del 118 con i volontari dell'Associazione dell'assistenza del soccorso di Cornate d'Adda e i carabinieri. I pompieri hanno dovuto passare dalla finestra di un balcone e indossare maschere e respiratori. Il calore sviluppato dall'incendio ha raggiunto temperature tali che le tapparelle si sono sciolte e fuse.LE CAUSE - L'incendio è stato provocato molto probabilmente da unall'impianto elettrico. In particolare il cortocircuito si sarebbe verificato ad una presa nella camera da letto proprio sotto al letto. Materasso, lenzuola e letto hanno preso fuoco immediatamente. Le fiamme poi si sono propagare negli altri locali. Il sistema di sicurezza salvavita che avrebbe dovuto scongiurare eventi simili a quanto sembra non ha funzionato.L'ASSESSORE - Sul posto è poi intervenuto il legittimo inquilino, cioè l'assessore Massimiliano Vivenzio. "I danni sono parecchi ma per fortuna nessuno è rimasto ustionato nè intossicato - spiega -. I vigili del fuoco inoltre hanno impedito che il rogo si propagasse ad altre abitazioni vicine". Lui inoltre era già in fase di trasloco per trasferirsi altrove e quindi dispone almeno già di un'altra sistemazione.di DANIELE DE SALVO