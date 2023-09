Menaggio (Como): l'ospedale non chiuderà, migliorano servizi

MENAGGIO (Como)

Sindacati e sindaci stanno seguendo da vicino il piano di investimenti annunciato da Asst Lariana sull’ospedale Erba-Renaldi di Menaggio: sette milioni di euro destinati all’adeguamento della struttura alle normative antincendio e antisismiche e all’ammodernamento tecnologico, a cominciare dalla nuova mammografia. Si è riunito il tavolo tecnico chiesto da Cgil, Cisl e Uil per favorire un confronto diretto tra Ats, Asst Lariana e i sindaci del territorio. "È necessario proseguire e assicurare la risposta ai bisogni di salute del territorio - spiegano i sindacati -. Punto fermo dell’incontro è stata la conferma della volontà di non chiudere il presidio di Menaggio, configurandone l’offerta attraverso investimenti già programmati e in corso". Il prossimo passo sarà dare impulso ai servizi di prossimità: la Casa di comunità, l’ospedale di comunità e gli infermieri di famiglia. I sindacati hanno chiesto alla direzione sanitaria di "facilitare la permanenza sul territorio del personale sanitario e delle famiglie, coinvolgendo interlocutori ed esponenti del tessuto produttivo", l’unico modo secondo le parti sociali per convincere i camici bianchi a trasferirsi a lavorare sul lago. Roberto Canali