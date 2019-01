Lecco, 6 gennaio 2018 - Sono stati tratti in salvo solo in serata due scalatori, uno di Cremona e uno di Lodi, in difficoltà mentre scalavano il Medale sopra Lecco. L'allerta per i tecnici della XIX Delegazione Lariana del Cnsas è arrivato intorno alle 15:30.

I due alpinisti scalando lungo la Via Boga ma a un certo punto si sono trovati in difficoltà. Fatta la prima doppia, la corda si è bloccata e uno di loro ha deciso di arrampicare per cercare di sbloccarla ma è volato, per circa 25 metri, riportando diversi traumi. L’altro alpinista ha chiamato subito i soccorsi. Sul posto la stazione Cnsas di Lecco e di Valsassina - Valvarrone. C’erano anche i vigili del fuoco con la fotoelettrica per illuminare la zona. L’elicottero decollato da Como ha portato in cima al Medale diverse squadre, a più riprese, mentre altre si preparavano alla base della via per ricevere il ferito e allestire le calate con la portantina.

L’infortunato si trovava circa a metà. Dopo il recupero e la messa in sicurezza, l’uomo è stato portato con la barella portantina attraverso il bosco fino all’ambulanza. Illeso l’altro alpinista, evacuato attraverso calate in parete.

© Riproduzione riservata