Maxi-furto nella villa di Fittipaldi

Furto in villa a Soiano, nella casa dell’ex campione di Formula Uno Emerson Fittipaldi (nella foto), che in quel momento non era in casa, così come il resto della sua famiglia. Quando i parenti del pilota brasiliano, uno tra i più famosi al mondo, sono tornati a casa l’hanno trovata messa a soqquadro. Qualcuno si è introdotto nella lussuosa abitazione durante le ore diurne, lo scorso 13 luglio, facendo man bassa di gioielli, orologi preziosi tra cui Rolex e altri beni di lusso. Sono anche stati presi degli abiti.

Il danno ammonterebbe a circa 250mila euro. La famiglia di Fittipaldi si è resa conto di quanto accaduto solamente la sera, al momento del rientro. Nessun allarme ha dato loro segnali anche se è presumibile che le telecamere di videosorveglianza abbiamo ripreso elementi utili a risalire a chi ha messo a segno il furto. Nessuno, a Soiano, si sarebbe accorto di movimenti strani o presenze di persone sospette, anche perché in questi giorni il lago di Garda è invaso da turisti e veicoli e quindi non è semplice notare eventuali malintenzionati.

Le indagini sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Salò, che cercheranno di capire che cosa sia accaduto e come esattamente i ladri abbiamo avuto accesso alla dimora. Emerson Fittipaldi, 76 anni, da tempo vive a Soiano, sul lago di Garda. Nel 1972 si laureò campione del mondo con la Lotus e nel 1974 con la McLaren. In Italia conduce una vita particolarmente attiva, tanto da essersi candidato al Senato alle ultime elezioni politiche per Fratelli d’Italia, nella circoscrizione Sudamericana. Anche ai suoi nipoti corrono. Pietro ha esordito in formula uno con la Haas, per cui è terzo pilota, mentre Enzo corre nella Academy Red Bull. Mi.Pr.