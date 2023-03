Maxi evasione fiscale Lo “spallone” conferma

Ha confermato le accuse, spiegando quale fosse il suo ruolo di “spallone”, un corriere incaricato del trasporto dei soldi, all’interno dell’associazione ai cui vertici c’erano marito e moglie, Giuseppe Rossini e Silvia Fornari. Nuova udienza ieri davanti al gup Christian Colombo del processo con rito abbreviato per i coniugi di Gussago – i Rossini, appunto – lo scorso autunno arrestati nell’ambito di un’operazione di carabinieri e finanza per una frode di proporzioni vertiginose. Mezzo miliardo di fatture false. Tasse evase per 93 milioni. Riciclaggio. La coppia, un’attività avviata nel settore dei rottami, per il pm Claudia Passalacqua gestiva un business illegale in cui risultavano coinvolti anche il figlio Emanuele e la zia materna Marta Fornari, a loro volta a giudizio in abbreviato insieme ad altri sette imputati, imprenditori e faccendieri, che avevano scelto il rito alternativo. Gli investigatori avevano scovato un tesoro di 15 milioni in contanti occultati tra il giardino della coppia e la mansarda del figlio. Fondi neri accumulati in anni di magheggi con società cartiere e triangolazioni estere, con bonifici inviati in Cina e nei Paesi dell’Est, gestiti dalla famiglia di Gussago. Ieri solo un imputato ha scelto di rendere esame, gli altri hanno depositato memorie. Rossini aveva chiesto di essere interrogato dal pm davanti al quale aveva ammesso gli addebiti, sostenendo di essere finito in un meccanismo più grande di lui dal quale non riusciva a sottrarsi. B.Ras.