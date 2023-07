Maxi-bolletta dell’acqua Il Comune mette la pezza È caccia al responsabile

di Daniele De Salvo

È un’acqua dolce potabile, ma molto “salata“ quella che devono pagare i contribuenti lecchesi: per la maxi bolletta da 65mila euro, recapitata in municipio, il consiglio comunale ha dovuto approvare una variazione per pagare il debito fuori bilancio. In aula è stata ricostruita l’intera vicenda, tra le critiche dell’opposizione.

Il conto riguarda l’utenza dell’ex canile di via Fra’ Galdino. Nessuno dei tecnici comunali dal 2017 in poi si è premurato di verificare e leggere il contatore idrico del rifugio per randagi, che tra l’altro è chiuso e inutilizzato dal 2014, per gli eventuali conguagli dei consumi, non sono state effettuate le volture degli intestatari, ma soprattutto nessuno si è accorto di una falla nelle condutture. La perdita ha comportato uno spreco di oltre 150mila metri cubi d’acqua.

Duecentomila metri cubi d’acqua sono 150 milioni di litri, sufficienti a riempire 60 piscine olimpioniche.

La fattura è stata emessa a fine novembre dai vertici di Lario Reti Holding, la municipalizzata del servizio idrico integrato in provincia di Lecco. La cifra da sborsare equivale a circa 100 mila metri cubi di acqua

"Il contatore era all’interno dell’area – ha provato a spiegare e fornire giustificazioni l’assessore alle Manutenzioni pubbliche Maria Sacchi –. La lettura è stata effettuata a febbraio 2017 e poi il 24 novembre 2022, quando è stata riscontrata un’anomalia nei consumi e quindi rilevata la perdita".

Il contatore è stato cambiato e installato all’esterno dell’ex canile e la perdita occulta riparata, la bolletta da pagare però è rimasta. Probabilmente la fattura sarà poi girata ai contabili di Ats, perché la struttura è concessa in comodato d’uso proprio ad Ats Brianza, a cui competerebbero le spese e le utenze, che tuttavia non sono state mai volturate.

I consiglieri di maggioranza non hanno potuto fare altro che scusarsi per il pasticcio e per l’immane spreco d’acqua e di soldi di tutti, specie all’indomani di un lungo periodo di forte siccità e alla vigilia di una stagione di crisi economica.

"È inaccettabile" è stata la replica categorica dai banchi di opposizione di Filippo Boscagli (Fratelli d’Italia), che punta il dito pure contro chi di Lario Reti Holding avrebbe dovuto controllare, visto che si è una partecipata pubblica.