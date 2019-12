Varenna (Lecco), 30 dicembre 2019 - C’è chi viene qui per spaccare l’atomo e chi per giurarsi amore eterno e non separarsi mai. È il luogo giusto per tante cose l’incantevole Villa Monastero di Varenna, dal 1953 sede della Scuola Internazionale di Fisica "Enrico Fermi" che ogni anno organizza simposi coltissimi ai quali hanno preso parte ben 34 premi Nobel, ma negli ultimi anni non è stata la scienza bensì l’amore a renderla famosa in tutto il mondo. Anzi a voler essere precisi all’altro capo del mondo perché molte delle coppie che chiedono di sposarsi qui arriva dall’Australia e dalla Nuova Zelanda. E già che uno arriva fin qui dall’altro capo del mondo tanto vale farsi accompagnare dalla persona giusta e magari sposarla.

Il fenomeno è così diffuso che la Provincia di Lecco, proprietaria della villa, ha ritoccato al rialzo la tariffa per l’utilizzo del giardino o delle sale per la celebrazione di matrimoni civili o cerimonie simboliche come i fidanzamenti. Naturalmente i Renzo e Lucia che giocano in casa sono favoriti anche nel prezzo, 1000 euro anziché 1500 riservati alle altre coppie di sposi. Dal 2017, grazie a una convenzione sottoscritta con il Comune di Varenna, che ha istituito un ufficio separato di stato civile all’interno del complesso museale di Villa Monastero sposarsi è semplicissimo e i numeri lo dimostrano. Per il 2020 si sono già prenotate numerose coppie e altre sono in lizza per il 2021. Nella maggior parte dei casi la stagione dei fiori d’arancio inizia ad aprile e prosegue fino a settembre, oltre il 70% delle coppie è straniera e oltre agli australiani e i neozelandesi vanno forte anche inglesi, tedeschi, americani e finlandesi.