Lecco, 16 aprile 2021 – Torna in carcere il marocchino che ha cercato di investire un carabiniere per ucciderlo. Le porte della cella si sono nuovamente aperte per Abellatif Zamoune, 38 anni, marocchino di Casablanca, che l'anno scorso a febbraio, durante un inseguimento sulel strade della Brianza e della provincia di Lecco, ha cercato di investire un maresciallo dei carabinieri, costretto anche a fare fuoco per evitare di essere travolto. Il 38enne, condannato a 6 anni e mezzo di prigione per tentato omicidio, era ai domiciliari da dove però è evaso più volte. Per questo i giudici della Terza sezione penale della Corte d'Appello di Milano contro di lui hanno firmato un mandato di cattura per riportarlo in carcere. Proprio nel giorno in cui è tornato in prigione è stato tra l'altro condannato di nuovo ad altri 8 mesi per aver rubato un cellulare. Il 38enne era al volante di una Fiat Panda con un complice sudamericano di 20 anni quando nella notte tra il 22 e il 23 febbraio 2020 a Pescate aveva puntato il vicecomandante della caserma dei carabinieri di Olginate. Il maresciallo per evitare di essere travolto lui insieme ad un altro collega di pattuglia aveva dovuto premete il grilletto della sua Beretta semiautomatica calibro 9 di ordinanza, colpendo il marocchino alla coscia.

