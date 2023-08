Mario Anastasia, Ultime Ore da Sindaco di Alzate Brianza

Quelle appena trascorse rischiano di essere le ultime ore da sindaco per Mario Anastasia, primo cittadino di Alzate Brianza ancora per poco visto che la sua maggioranza l’ha di fatto sfiduciato dimettondosi in massa. Era da mesi che la maggioranza era in bilico, da quando nel febbraio scorso se n’era andato l’assessore Massimo Gherbesi che in passato era stato anche sindaco del paese. Nelle settimane e i mesi a seguire i dissappori all’interno dell’esecutivo si erano fatti sempre più evidente, con il sindaco accusato di accentrare troppo su di sé le decisioni amministrative, senza coinvolgere assessori e consiglieri.

Lunedì sera in sala civica era convocato il Consiglio comunale per il via libera al Bilancio di previsione 2023-25 che formalmente è stato approvato, salvo poi essere seguito dalle dimissioni di sette tra consiglieri e assessori, protocollate ieri mattina. Se ne sono andati il vicesindaco Lorenzo Benzoni, gli assessori Daniela Maroni e Mattia Caldera, la capogruppo della lista “Insieme per Alzate“ Paola Lanini e quelle dei consiglieri Cristian Fusi, Sergio Molteni e Andrea Pollastri. A loro si è unito il consigliere di minoranza Bruno Cifaldi. In un comunicato i dimissionari hanno accusato il sindaco di "posizioni individualiste" e di un "cambio di rotta" chiesto e mai ottenuto. Toccherà al prefetto decidere sulla decadenza e nominare un commissario ad acta. Ro.Can.