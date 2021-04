Marco Zanotti è un’eccellenza del panorama sportivo della provincia di Bergamo, campione di sci alpino che ha anche partecipato alla paraolimpiadi nel 2014. Nato a Parre nel 1980, già a sei anni calza il suo primo paio di sci. Si appassiona a questo sport, dimostrando da subito grandi doti da slalomista e facendo gare CSI a livello provinciale, regionale e italiano. Fino a quando, nel 2000, subisce un grave infortunio sul lavoro: viene investito da un pesante macchinario e, dopo diversi tentativi, i medici sono costretti ad amputargli un piede. Marco inizialmente vive quello che gli è...

Marco Zanotti è un’eccellenza del panorama sportivo della provincia di Bergamo, campione di sci alpino che ha anche partecipato alla paraolimpiadi nel 2014. Nato a Parre nel 1980, già a sei anni calza il suo primo paio di sci. Si appassiona a questo sport, dimostrando da subito grandi doti da slalomista e facendo gare CSI a livello provinciale, regionale e italiano.

Fino a quando, nel 2000, subisce un grave infortunio sul lavoro: viene investito da un pesante macchinario e, dopo diversi tentativi, i medici sono costretti ad amputargli un piede. Marco inizialmente vive quello che gli è capitato come una tragedia: ha 20 anni, è nel pieno della vita, nel momento in cui ognuno vorrebbe "spaccare il mondo" e invece si trova a dover fare i conti con questo gravissimo infortunio. Passa anni a cercare di dare la colpa a qualcuno, o a qualcosa, per quello che è successo e a ripetersi "perché proprio a me?". Fino a quando riesce a rialzarsi, capisce che è inutile piangersi addosso, che nella vita possono succedere tragedie più o meno gravi a chiunque, ma l’importante è saper reagire e non abbattersi. Marco riesce a superare questo brutto momento grazia all’aiuto della famiglia, che gli è sempre stata vicino, e al tempo che, quasi sempre, cura tutte le ferite. Ma Marco ha fatto un passo in più: ha trasformato quello che gli è successo in qualcosa di positivo, nella sua più grande forza. Nel 2013 infatti, a seguito della crisi economica, Marco perde il lavoro. Avendo molto tempo libero a disposizione pratica con sempre maggior frequenza lo sci, fino ad arrivare ad iscriversi ai campionati italiani paraolimpici del 2013. Marco non aveva mai smesso di praticare questo sport, neanche dopo l’infortunio. Nel 2007 infatti, ha partecipato al primo corso di sci dell’Inail ricominciando a sciare in Presolana e Monte Pora sotto la guida dell’istruttore nazionale Martino Belingheri. E le sue doti non sono andate perdute negli anni, tanto che ai campionati ottiene una vittoria in Super G e un secondo posto in gigante! E nel 2014 Marco viene anche convocato per partecipare ai Giochi paraolimpici di Sochi, dove otterrà un buonissimo 27^ posto nello slalom (primo tra gli italiani) e un 17^ posto nel gigante (secondo tra gli italiani).

Ma Marco, oltre a gareggiare ad altissimi livelli, ha fatto anche della sua passione una vera missione di vita. Nel 2015 infatti fonda la scuola di sci Skypassion, insieme a Mauro Bernardi. È una scuola speciale, perché prevede corsi per ragazzi normodotati, disabili e corsi “misti”, dove ragazzi normodotati affiancano e sostengono ragazzi con disabilità (ad esempio visiva). Con questa scuola Marco vuole trasmettere ai ragazzi la forza, la costanza, il senso del sacrificio e dell’impegno che lui stesso ha dovuto imparare e che ha trovato negli atleti che ha conosciuto negli anni. Marco ha imparato sulla sua pelle che di fronte ad una difficoltà non ci si deve arrendere, che bisogna trovare in se stessi la forza di reagire alle prove che la vita ci mette davanti.