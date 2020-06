Lecco, 7 giugno 2020 - Non si vedevano dal marzo scorso, da quando sono state chiuse le scuole, gli studenti comaschi e lecchesi che ieri sono scesi in piazza a centinaia nei due capoluoghi per manifestare contro il razzismo, sulla scia delle proteste Usa. A Lecco oltre duecento ragazzi hanno bloccato il centro con cartelli colorati mentre a Como in piazza Verdi, di fronte al Teatro Sociale e alla Casa del Fascio è stato organizzato un presidio statico.

Oltre ai ragazzi sono scesi in piazza le associazioni Como Senza Frontiere, La Comune e l'Osservatorio Democratico delle Nuove Destre, insieme a tanti migranti che si sono uniti alla protesta.