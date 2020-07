Mandello del Lario (Lecco), 5 luglio 2020 - Tutti in coda questa mattina di fronte agli ingressi del lido di Mandello, l'unica spiaggia rimasta aperta in paese dopo la decisione del sindaco, Riccardo Fasoli, di chiudere parchi e giardini pubblici come rappresaglia contro i vandalismi e le aggressioni dei giorni scorsi.

Così turisti e residenti si sono adeguati e pur di garantirsi un po' di tintarella e un bagno nel lago da questa mattina di buon ora si sono messi in fila di fronte ai cancelli del lido. C'è chi ha puntato la sveglia alle sette e ha aspettato un paio d'ore prima di godersi l'agognato ingresso, già alle 8.30 del mattino la coda superava i duecento metri e in tanti all'apertura dei cancelli sono rimasti fuori, costretti a spostarsi in auto verso le spiagge dell'Alto Lago o a ritentare nel pomeriggio.