Mandello (Lecco), 17 luglio - Hanno acceso un fumogeno sul treno lungo la linea Lecco-Sondrio e sono fuggiti. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco alla stazione di Mandello dove è scattato l'allarme quando è stato notato il fumo che usciva dal convoglio. L'episodio è avvenuto poco prima delle 16 ed è scattato l'allarme incendio. Quando i vigili del fuoco sono intervenuti fortunatamente si sono resi conto che non si trattava di un rogo lungo la linea ma di un atto vandalico che ha comunque provocato paura e allarme. I vandali sono entrati nella cabina di coda forzando la porta e hanno acceso una torcia di segnalazione. La linea è stata fermata e gli altri treni stanno subendo ritardi. E' caccia al vandalo che ha lanciato il fumogeno. "Nessuna conseguenza per passeggeri e personale - fa sapere Trenord -. Per consentire l’intervento delle autorità, la corsa è stata soppressa da Mandello del Lario. I passeggeri a bordo del treno 5280 diretti a Sondrio hanno proseguito il viaggio con il treno 5284 (Lecco 16:15 - Sondrio 18:10), in partenza da Mandello del Lario alle ore 16:31. In conseguenza all’episodio sono state effettuate con bus la corsa 4996 (Sondrio 17.17-Tirano 17.59) e 4999 (Tirano 18.24-Sondrio 19.07)".

