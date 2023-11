Mandello, escursionista in difficoltà in Grignetta: lo recuperano i vigili del fuoco in elicottero

Mandello del Lario (Lecco), 19 novembre 2023 – Un giovane escursionista è rimasto bloccato in Grignetta a 1.600 metri di quota, senza più riuscire né a salire né a scendere. Lo hanno recuperato i vigili del fuoco in elicottero. Il ragazzo, che era da solo, nel pomeriggio di oggi, si è arenato sul versante ovest della Grigna Meridionale, nella zona del cosiddetto fungo, in un punto molto ripido ed esposto.

Quando ha realizzato di trovarsi in pericolo ha chiesto aiuto agli operatori del 112. Da Malpensa sono decollati immediatamente i Draghi lombardi del Reparto Volo dei vigili del fuoco. Dopo averlo localizzato, i soccorritori si sono verricellati a terra con una lunga calata, lo hanno messo in sicurezza e poi lo hanno trasferito a bordo del mezzo d'emergenza aereo sempre con il verricello. Infine lo hanno trasbordato al sicuro e sano e salvo ai Piani dei Resinelli prima che tramontasse il sole e diventasse buio. Oltre ai vigili del fuoco sono stati attivati pure i volontari del Soccorso alpino, pronti a mettersi in marcia in caso di necessità.