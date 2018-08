2 min





Mandello del Lario (Lecco), 2 agosto 2018 – Ladro da spiaggia in manette. Lo hanno arrestato i carabinieri di Mandello del Lario. In manette è finito un 32enne di Cologno Monzese sorpreso a derubare turisti, bagnanti e villeggianti che in questo periodo affollano le spiagge del lago. Con il milanese è stata fermata anche una sua complice, una ragazzina minorenne, per questo oltre ad essere accusato di furto e ricettazione deve rispondere per utilizzo di minori per commettere reati. Il 32enne è stato fermato al lido di Poncia, mentre si stava allontanando con un ombrellone pieghevole sotto braccio e un grosso zaino in spalla, insieme ad una ragazza che invece aveva un voluminoso telo da mare arrotolato. Dentro lo zaino e tra le pieghe del telo da spiaggia i militari hanno trovato un altro zainetto rubato con soldi, documenti e cellulari, mentre parecchia altra refurtiva è stata scovata sull'auto del colognese tra borse, carte di credito, smartphone, bancomat, contanti. In attesa di essere processato il 32enne si trova adesso ai domiciliari.

Riproduzione riservata