Mancano i pontilisti, i battelli della navigazione non possono attraccare

Pontilista cercansi per varare la stazione turistica sul lago di Como a Oliveto Lario. Al momento infatti non può salpare; resta alla fonda attraccata alle banchine dei moli di Onno, Vassena e Limonta. Almeno fino a Pasqua i traghetti della Navigazione dei laghi non possono approdare sulle sponde del paese e nemmeno su quelle comasche di Brienno, San Giovanni di Bellagio e dell’Isola Comacina. Mancano infatti i guardiani dei pontili, senza i quali i battelli del servizio di trasporto pubblico non possono né arrivare né partire per questioni di sicurezza.

Prima ad occuparsi del presidio erano gli stessi addetti della Navigazione dei laghi, attualmente invece spetta a incaricati comunali. In molti paesi sono riusciti ad organizzarsi per tempo, a Oliveto Lario, dove i pontili sono tre, invece no, come del resto a Brienno, a San Giovanni e sull’Isola Comacina. Le nuove corse che avrebbero dovuto essere varate dal 26 marzo sono rimaste così solo sulla carta. "Stiamo reclutando possibili candidati – spiega il sindaco di Oliveto Bruno Polti -. Ne stiamo valutando una quindicina". Gli aspiranti pontilisti – così si chiamano - arrivano quasi tutti da fuori provincia, anzi da fuori regione. Uno è di Sanremo. Non occorrono particolari requisiti né competenze particolari.

Per assoldare un pontilista, che dovrà effettuare la spola tra un pontile e l’altro, per ora sono stati stanziati 24mila euro. Si presume che il prescelto dovrà garantire fino alla fine di ottobre poco più di mille ore di lavoro: 435 al pontile di Onno, 300 a quello di Vassena e altrettante al pontile di Limonta. Lo stipendio è di 18,50 euro nette all’ora. "Contiamo di selezionare il pontilista per Pasqua, in modo che il servizio possa essere ripristinato quanto prima", assicura il sindaco del paese. Probabilmente bisognerà reclutare anche un secondo guardiano del molo, perché il numero delle corse dei traghetti della Navigazione a maggio aumenta ma al momento non ci sono soldi a bilancio.